Tito Tazio e li caz… de romani

Dopo er famoso ratto delle citte sabine, Lucio — cuggino del re sabino della Magliana, Tito Tazio (che pe’ Magliana s’intende tutte le zone lungo l’affluente der Tevere) — nun ce la faceva proprio a star zitto. A chi lo incontrava gli diceva: “Sti caz. de romani m’hanno fregato la moje! Ersilia, sissignore! L’unica già sposata! E mo come faccio? Mica era ‘na gran narda, ma era bona a stirà, cucinà, caccià, e teneva casa che pareva nuova ogni giorno. Adesso so’ solo, e me tocca tornà a casa da zia, che me fa usci’ poco e vò sempre che je porto un cinghialetto fresco al giorno. ‘na vera rompicoglioni!” Tito, ascoltando lo sfogo, sbottò pure lui: “Te capisco fratè, la mia — che poi è sorella della tua — ancora oggi che so’ re controlla se me metto li sandali boni e se me so’ lavato i piedi! A sto punto, famo guerra a Romolo e ai suoi!” E così, radunarono un esercito: mille uomini, armati de lame, bastoni, scale, forconi e pure un paio de roncole arrugginite. 🔗 Leggi su Lortica.it

