Juve arriva la doccia fredda per Tudor | ora sono guai

La Juve sta faticando sul mercato ed in arrivo una doccia gelata per Tudor: ora non si può fare più altrimenti La Juventus sta provando faticosamente a costruire una squadra all’altezza. Fin qui un solo colpo messo a segno, quel Jonathan David che in un amen ha sistemato l’attacco della squadra bianconera. Servono, però, altri rinforzi in altre zone del campo, con Tudor che ha già espresso il suo parere alla dirigenza bianconera. Almeno un difensore ed un cursore di fascia ma anche e soprattutto un centrocampista centrale, considerato come Douglas Luiz sia in uscita ed il reparto ha al momento tre soli calciatori. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, arriva la doccia fredda per Tudor: ora sono guai

In questa notizia si parla di: tudor - juve - doccia - arriva

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A.

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

Prima doppietta in bianconero per Conceiçao, la Juventus ne fa 5 in meno di un’ora Vai su Facebook

Juve, arriva la doccia fredda per Tudor: ora sono guai; Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, da Tudor a Gasperini fino al nome a sorpresa; Adzic non può più giocare con la Juve Next Gen: Tudor, cosa aspetti?.

Juventus eliminata dal Real Madrid, tifosi ancora contro Tudor: "Sostituzioni inspiegabili" - La squadra di Igor Tudor esce dalla competizione, come già fatto dall'Inter di Cristian Chivu nei giorni scorsi. Scrive msn.com

Juve, arriva il BOMBER: ecco le prove I Tudor stenta a crederci: queste le cifre, Comolli stringe per portarlo già i USA - Il centravanti serbo è andato a segno contro il Manchester City ma la sua permanenza non è preventivata ... Segnala jmania.it