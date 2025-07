Vlahovic Juventus | nessun club si è avvicinato ad offrire le cifre percepite in bianconero Questo aspetto complica la cessione del serbo ecco lo scenario

Vlahovic Juventus: nessun club ha pensato di offrire le cifre percepite a Torino. Questo fattore complica la cessione del serbo. Un contratto che ingabbia il giocatore e il club. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è un rebus sempre piĂą complesso, una situazione di stallo che blocca le strategie di mercato della squadra bianconera. Come riportato dal Corriere dello Sport, a un anno dalla scadenza del suo accordo, nessuno si è fatto avanti per il centravanti serbo, spaventato da un ingaggio faraonico che rende quasi impossibile una sua cessione. Un contratto che ingabbia tutti: il nodo da 12 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: nessun club si è avvicinato ad offrire le cifre percepite in bianconero. Questo aspetto complica la cessione del serbo, ecco lo scenario

Marco Tardelli, ex campione bianconero, ha le idee molto chiare sulla vicenda Vlahovic-Juventus ?Le parole in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Dusan e il club devono parlarsi e trovare un compromesso per chiudere al meglio una storia che era

Vlahovic-Juventus, nessun rinnovo: il serbo può lasciare; Vlahovic di nuovo riferimento della Juventus. Ma Kolo Muani non è ai margini; Motta: Vlahovic-Kolo Muani? Magari nessuno dei due. Cambiaso in Como-Juve...”.

Calciomercaro Juve, tifosi disperati: Vlahovic, ecco l’annuncio - Al centro di tutto, come sempre, c'è Dusan Vlahovic. Come scrive msn.com

Juve e Vlahovic, poker e buonsenso: le uniche due vie d’uscita - In questo momento l'attaccante ha certamente una posizione più forte ma dall’autunno i rapporti di forza si potrebbero rovesciare ... Riporta msn.com