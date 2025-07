Dopo gli ultimi anni tormentati, nel corso dei quali si è fatto conoscere dal grande pubblico con la partecipazione a Pechino Express, Achille Costacurta sembra aver ritrovato la felicità. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta dallo scorso febbraio si è trasferito a Mondello, dove ha iniziato una nuova vita, lasciandosi alle spalle i problemi affrontati in precedenza come l’abuso di droghe e l’esperienza in un centro penale a Parma. In Sicilia, Achille ha trovato nuovi stimoli e la serenità che mancava da tempo. Sulle pagine del Corriere Della Sera, il 20enne ha raccontato: “ Sono appena arrivato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Achille Costacurta shoc: “Ho provato a suicidarmi con sette boccette di metadone”