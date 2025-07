Disturba i clienti di un locale e si scaglia contro i carabinieri | 26enne in manette

Prima le molestie nei confronti degli avventori di un bar di Santa Maria Capua Vetere, poi i danni all'auto dei carabinieri. Protagonista dell'escalation di violenza un 26enne di Macerata Campania che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Totto inizia quando i carabinieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - 26enne - disturba - clienti

Colleferro. Minore di origini rom sequestrato per odio razziale. 32enne di Roma e 26enne di Montelanico condotti agli arresti domiciliari dai Carabinieri - Cronache Cittadine COLLEFERRO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno dato esecuzione a una ordinanza che L'articolo Colleferro.

Bergamo, rissa tra tifosi atalantini e interisti, 26enne Riccardo Claris ucciso da coltellata alla schiena, 19enne si consegna ai carabinieri - Nella rissa sarebbero stati coinvolti almeno una decina di individui appartenenti alle due tifoserie Una violenta rissa tra tifosi si è verificata nella notte tra il 3 e il 4 maggio, causando un decesso.

Roma, ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel della Capitale: indagano i carabinieri - La titolare di una pizzeria di Aprilia, di appena 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno potuto fare altro che.

È stato trovato fuori casa senza autorizzazione durante un controllo dei carabinieri Vai su Facebook

Disturba i clienti di un locale e si scaglia contro i carabinieri: 26enne in manette; Santa Maria CV, disturba clienti di un bar e danneggia auto dei carabinieri: arrestato; Disturba in un locale, poi minaccia i carabinieri.

Santa Maria CV, disturba clienti di un bar e danneggia auto dei carabinieri: arrestato - Serata movimentata nel centro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica ha creato scompiglio ... Come scrive pupia.tv

Civitanova Marche, disturba in un locale e insulta i Carabinieri ... - Un 26enne è stato denunciato dai Carabinieri per oltraggio, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Segnala msn.com