Come lavora un ds? Come si leggono gli algoritmi? Tutto quello che non sapete sul mercato

In questi mesi di trattative si discute spesso di prioritĂ : c'è chi sceglie i calciatori con i numeri e chi si fida solo dell'occhio umano. La veritĂ , ovviamente, sta nel mezzo. Vediamo come si muovono i club in Italia e all'estero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come lavora un ds? Come si leggono gli algoritmi? Tutto quello che non sapete sul mercato

In questa notizia si parla di: lavora - leggono - algoritmi - tutto

