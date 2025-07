Chi era Isa Gupta il 25enne annegato nel lago di Como mentre cercava di raggiungere gli amici

Isa Gupta √® morto nel pomeriggio del 12 luglio annegato nel lago di Como, in localit√† Abbadia Lariana (Lecco). Il 25enne si sarebbe tuffato in acqua per raggiungere gli amici, ma si sarebbe inabissato fino a 7 metri di profondit√†. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gupta - 25enne - annegato - lago

Chi era Isa Gupta, il 25enne annegato nel lago di Como mentre cercava di raggiungere gli amici; Si tuffa nel lago di Como e non riemerge: morto Isa Gupta, 25 anni; Abbadia Lariana, giovane di 25 anni annega nel lago di Como.

Chi era Isa Gupta, il 25enne annegato nel lago di Como mentre cercava di raggiungere gli amici - Si chiamava Isa Gupta, il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 12 luglio, dopo essersi tuffato nel lago di Como in località Abbadia Lariana (in provincia di Lecco). Come scrive fanpage.it

Si tuffa nel lago di Como e non riemerge: morto Isa Gupta, 25 anni - Il giovane si era tuffato per un bagno dalla spiaggia di Abbadia lariana, nello specchio d'acqua che si forma nei pressi della foce del torrente Zerbo ... Si legge su milano.repubblica.it