Incidente stradale lungo l’Appia | giovane ferita

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ferito, una donna trasportata in ospedale al San Pio. Questo il bilancio di un incidente stradale al bivio di Apollosa sulla Statale Appia nel primo pomeriggio di oggi. Due le autovetture coinvolte: una Skoda e una Jeep. Ad avere la peggio la conducente della Jeep rimasta ferita e trasportata in ospedale. Illeso invece il conducente della Skoda. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno svolto i rilievi. Presente anche la Polizia Municipale di Benevento per la viabilità.

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - appia - ferita

