Dazi l’Ue prova a reagire Irlanda e Germania le più colpite Poi Italia e Francia

L’Europa valuta la risposta da dare a Donald Trump dopo l’annuncio choc arrivato sabato di dazi Usa del 30 % dal primo agosto su tutti i prodotti importati dall’Ue. Alle 15.30 inizia a Bruxelles la riunione degli ambasciatori permanenti dei 27, il Coreper, convocati d’urgenza. Tra le decisioni da prendere quella sulle possibili contromisure che potrebbero già scattare, in tutto o in parte, dall’inizio della settimana. Se si guardano solo i numeri, la posizione Ue non è così debole. È vero che esporta verso gli Usa più beni di quanti non ne importi (503 miliardi di euro contro 347, con un surplus di 156 miliardi), ma rimane il più grande mercato al mondo, anche per gli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

