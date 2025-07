Gianni Morandi colpito da un terribile lutto | Grazie per tutto

Un terribile lutto ha colpito Gianni Morandi: è infatti morto Luigi Zannoni, il manager che lo ha seguito lungo un percorso professionale durato quattro decenni. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso artista, attraverso un messaggio toccante pubblicato sui suoi profili social. "Oggi non è stata una bella giornata. È venuto a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni. Ho condiviso con lui momenti di vita e lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive. Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore", ha scritto Morandi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

