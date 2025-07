Vasto incendio in zona industriale danni per milioni di euro | probabile azione dolosa FOTO

Un vasto incendio è scoppiato nella notte fra venerdì e sabato a Montemurlo, nella zona industriale tra via dell'Artigianato e via dell'Industria in zona Bagnolo, nel Pratese. Ne ha dato notizia il Comune di Montemurlo, per un episodio che ha interessato almeno un paio di stabilimenti produttivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: zona - vasto - incendio - industriale

Una colonna di fumo visibile da tutta la città , vasto incendio nella zona di Bonamorone - Un vasto incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è sviluppato nella zona di Bonamorone, non molto distante dal cimitero.

Treviglio, vasto incendio nella zona industriale: chiusa l’ara, evacuati i capannoni - Treviglio (Bergamo), 1 luglio 2025 – Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi, martedì 1 luglio, nella zona industriale di Treviglio, in provincia di Bergamo: le fiamme sono partite dal capannone di una ditta di ricambi per mezzi agricoli.

Un vasto incendio boschivo sta devastando la zona sud-est di Creta - Un vasto incendio boschivo sta devastando il sud-est dell’isola di Creta, in Grecia, dove almeno millecinquecento persone tra residenti e turisti sono state evacuate tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio.

A seguito di un vasto incendio divampato ieri in un’azienda di riciclo rifiuti situata nella zona industriale di Pastorano, in provincia di Caserta, alcuni sindaci locali hanno lanciato un appello urgente alla popolazione: tenere chiuse porte e finestre. Il rogo, di Vai su Facebook

? Treviglio, vasto incendio nella zona industriale: chiusa l’ara, evacuati i capannoni http://dlvr.it/TLfdhQ #Treviglio #incendio #Bergamo #emergenza #vigilielfuoco Vai su X

Vasto incendio in zona industriale, danni per milioni di euro: probabile azione dolosa / FOTO; Montemurlo, vasto incendio nella zona industriale; Vasto incendio nella notte a Bagnolo, possibile dolo.

Vasto incendio nella zona industriale. I rilievi Arpa: «Non c'è rischio di polveri sottili nell'abitato» - Le fiamme sarebbero divampate a ridosso di un capannone e della sede di una concessionaria di auto. Si legge su msn.com

Vasto incendio in zona industriale, ipotesi dolo - MONTEMURLO: Ingenti i danni: le fiamme hanno colpito cinque capannoni e un appartamento, che è stato evacuato. Secondo toscanamedianews.it