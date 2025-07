Cina | competenze digitali colpiscono partecipanti internazionali al forum della SCO

"Troveremo alcuni partner qui per implementare queste tecnologie nel nostro Paese". Al Forum sull'economia digitale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) tenutosi a Tianjin, in Cina, alcuni partecipanti stranieri hanno espresso la speranza di una maggiore collaborazione con la Cina negli scenari digitali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma635829463582942025-07-13cina-competenze-digitali-colpiscono-partecipanti-internazionali-al-forum-della-sco Agenzia Xinhua.

La grande spinta di Audi in Cina. La ricetta: elettrico, ibrido e piattaforme digitali - Audi ha mostrato a Shanghai la sua nuova offerta per il mercato cinese, e lo fa calando cinque assi..

Cina: definisce piano d’azione per catene di fornitura digitali, smart - Oggi la Cina ha presentato un piano d’azione per accelerare lo sviluppo di catene di fornitura digitali e intelligenti, come parte di sforzi piu’ ampi per modernizzarle.

In Cina due avatar digitali hanno tenuto una diretta di 6 ore e ricavato 6,6 milioni di euro - Gli avatar sono quelli di due noti livestreamer che hanno trasmesso una diretta ovviamente senza stancarsi.

Tianjin: Apertura del Forum sull'economia digitale 2025 della SCO L'11 luglio ha avuto inizio a Tianjin il Forum sull'economia digitale 2025 dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. ?Il tema del forum è "Nuovi legami nell'economia digitale per espl Vai su Facebook

