Stangata UE sulle sigarette tra l’ira dei tabaccai e il rischio contrabbando

Da Bruxelles si prepara una maxi-riforma sulle tasse che coinvolgerebbe con rincari mai visti tutti i prodotti derivati dal tabacco, un provvedimento non certo voluto per ragioni di salute dei fumatori L’Unione europea sta pensando a vari modi per aumentare il denaro a sua disposizione nel bilancio settennale 2028-2034, da elaborare nei prossimi mesi. Tra le ipotesi più contestate ci sarebbe una tassa europea sulle sigarette e sugli altri prodotti derivati dal tabacco, che aumenterebbe il prezzo dei pacchetti di circa un euro. Una decisione che ha ovviamente scatenato infinite polemiche non soltanto tra i fumatori incalliti, ma anche nell’associazioni dei tabaccai e tra chi crede che un tale provvedimento potrà solo che alimentare il mercato parallelo più a buon mercato del contrabbando. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Stangata UE sulle sigarette, tra l’ira dei tabaccai e il rischio contrabbando

In questa notizia si parla di: sigarette - stangata - tabaccai - rischio

