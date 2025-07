Salernitana un under dalla Cremonese

Tempo di lettura: < 1 minuto  di Gigi Caliulo A poche ore dal via del ritiro di Cascia, la Salernitana perfeziona un altro ingaggio, quello dell’under Eddy Cabianca. Classe 2003, difensore, Cabianca arriva in prestito dalla Cremonese con diritto di riscatto e controriscatto. Cresciuto calcisticamente nel Padova, Cabianca ha giocato in D con Mestre e Luparense per poi esordire tra i professionisti con la maglia della Virtus Verona (4 gol in 30 presenze) prima di essere acquistato dalla Cremonese che lo ha girato in prestito alla Feralpisalò, nel girone A di terza serie. Cabianca si aggiunge all’elenco dei convocati per il ritiro di Cascia diramato poco fa dal club granata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, un under dalla Cremonese

