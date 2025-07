Alcaraz asfalta Sinner finale già persa per Jannik

La sfida fra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si infiamma, anche se potrebbero esserci brutte notizie per l’italiano. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ancora una volta uno contro l’altro. Se la sfida del Roland Garros è stata al cardiopalma, le aspettative per il match di Wimbledon che decreterà il campione del 2025 non possono essere assolutamente da meno. Dopo che l’altoatesino ha battuto in tre set Novak Djokovic in semifinale, cercherà di riscattare velocemente la delusione subita all’Open di parigi. Di contro, Alcaraz vorrà vincere ancora una volta l’iconico evento inglese, facendo il bis dop oaver trionfato in maniera straordinaria, superlativa e indimenticabile in Francia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Alcaraz asfalta Sinner, finale già persa per Jannik

In questa notizia si parla di: alcaraz - sinner - jannik - asfalta

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Wimbledon: sarà SInner - Alcaraz la finale di domenica Jannik asfalta Novak Djokovic in tre set Vai su Facebook

Panatta asfalta Djokovic: Quella di Sinner in semifinale è stata.... E poi parla della finale con Alcaraz; Tennis, Sinner asfalta Djokovic in tre set e vola per la prima volta in finale a Wimbledon; Six Kings Slam: Sinner asfalta Medvedev, 6-0, 6-3. Rune-Alcaraz 4-6, 2-6 nel secondo quarto.

Sinner-Alcaraz, diretta Wimbledon: la finale di Jannik in tempo reale - Come un mese fa a Parigi saranno i primi due giocatori al mondo a contendersi uno slam: Jannik cerca il primo sull'erba britannica, Carlo il 3° consecutivo ... Si legge su tuttosport.com

Sui finalisti di Wimbledon si è detto tantissimo, ma non tutto. Ecco allora qualche chicca su Jannik e Carlos - La provenienza è in antitesi: la frescura di Sesto Pusteria, il caldo torrido di Murcia nel ... Secondo gazzetta.it