Cocaina e hashish in casa | arrestato un 40enne a Campo nell’Elba

PORTOFERRAIO – I c arabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Portoferraio hanno arrestato a Campo nell’Elba un 40enne del napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.  A carico dell’uomo si erano concentrati i sospetti degli investigatori a seguito di diversi movimenti anomali di persone notati nei giorni precedenti nei dintorni della sua abitazione; ad insospettire i carabinieri sono stati alcuni suoi rapidi spostamenti e fugaci incontri con diverse persone in quella zona e nelle vie limitrofe, dinamica che ai militari è apparsa degna di nota. I sospetti sono stati confermati quando, giunti a casa per un controllo, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 4 grammi di hashish, della sostanza da taglio (verosimilmente mannitolo) ed un bilancino digitale di precisione, utile alla preparazione delle dosi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

