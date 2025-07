Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia | il padre indagato per omicidio

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia della buca che aveva scavato in spiaggia, è indagato per omicidio.  Questo non perchĂ© su di lui ci siano sospetti o accuse precise. Però si tratta di un passaggio obbligato, un atto formale richiesto dalla legge per poter procedere con l’autopsia e accertare le cause esatte del decesso. Un “atto dovuto ”, come spiegano dalla Procura, necessario per chiarire ogni aspetto di una tragedia che ha sconvolto tutti. Sul registro degli indagati c’è scritto “ omicidio colposo ”, ma la realtà è ben diversa: non c’è alcuna responsabilitĂ diretta attribuita al genitore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Riccardo Boni, morto sepolto dalla sabbia: il padre indagato per omicidio

In questa notizia si parla di: riccardo - boni - morto - sepolto

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia.

Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia. Il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo - Era un semplice gioco, come spesso capita sulla sabbia, ma per Riccardo Boni, 17 anni, è finito in un dramma che ha scosso l’intera comunità .

Riccardo Boni muore a 17 anni inghiottito dalla sabbia: scavava una buca in spiaggia - Bastano pochi secondi, a volte, perché una giornata d’estate si trasformi in qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Indagato per omicidio il padre di Riccardo Boni, il ragazzo morto sepolto dalla sabbia Vai su X

Il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in una buca in spiaggia scavata coi fratellini, smentisce che al momento della tragedia stesse dormendo sul lettino: "Io li tenevo a portata di vista, a due-tre metri. Stavano scavando una buca per gioco e poi Ri Vai su Facebook

Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato dai fr; Riccardo morto inghiottito da una buca nella sabbia, il papĂ indagato per omicidio colposo; Riccardo Boni, indagato il padre del ragazzo morto sotto la sabbia a Montalto: omicidio colposo.

Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia, il papà indagato per omicidio colposo - Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla ... Secondo msn.com

Montalto di Castro, indagato il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia - Dopo la tragica morte di Riccardo Boni, sepolto vivo in una buca che aveva scavato lui stesso sulla spiaggia di Montalto, la Procura di Civitavecchia, ha iscritto nel registro degli indagati il padre. Segnala tg.la7.it