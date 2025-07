Acerbi resta all’Inter e non andrà in Arabia Saudita. Il difensore, 37 anni, dunque non lascerà la Beneamata rimanendo ancora per 12 mesi in nerazzurro. Ma i nerazzurri non vogliono comunque mollare Giovanni Leoni. Le ultime da Sport Mediaset. PERMANENZA – Francesco Acerbi non si muove dall’Inter. A riportarlo i colleghi di Sport Mediaset. Il difensore ex Lazio, 37 anni, sicuramente protagonista durante il ciclo di Simone Inzaghi, allontana le sirene arabe e a meno di sorprese continuerà ad essere un giocatore dell’Inter. Il suo contratto ha ancora una durata di 12 mesi, ossia fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Acerbi, niente Arabia: resta all’Inter! E su Leoni? Filtra questo – SM