Sicilia indagato deputato FI Vitrano | l'audio delle pressioni al medico | Prendi malattia o perdiamo la faccia

Negli audio raccolti dalla vittima delle pressioni, la dottoressa Desiree Farinella, si sentono distintamente il deputato regionale di Forza Italia, Gaspare Vitrano, e l'ex direttore sanitario dell’ospedale Di Cristina di Palermo, Gaetano Buccheri, chiedere all'ex dirigente di prendersi ferie o malattia, per allontanarsi per un po', così da prendersi la colpa dei disservizi denunciati all'ospedale, pur sapendo che la donna non è responsabile, solo per mettere a tacere i giornali. Ora Vitrano e Buccheri sono indagati per tentata violenza privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it