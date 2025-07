Vaciago duro sulla vicenda Vlahovic | Che finisse così era scontato l’anno scorso è stata gestita in modo demenziale! Ora è una partita di poker le colpe vanno…

Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato così della vicenda relativa a Dusan Vlahovic che sta bloccando il calciomercato della Juventus. Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha detto la sua sulla situazione del bianconero Vlahovic. PAROLE – « Che finisse così era scontato fin dall’anno scorso, quando la vicenda Vlahovic è stata gestita in modo vagamente demenziale. Prima il tentativo di rilanciarlo, poi il piano per affossarlo da gennaio in poi con l’ingaggio di Kolo Muani e con il declassamento a panchinaro fisso, una mossa che ha ottenuto un duplice effetto: Dusan ha perso appeal sul mercato e si è ulteriormente logorato il suo rapporto con la società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago duro sulla vicenda Vlahovic: «Che finisse così era scontato, l’anno scorso è stata gestita in modo demenziale! Ora è una partita di poker, le colpe vanno…»

