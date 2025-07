Torna il caldo poi nuova irruzione dei temporali in Emilia Romagna | c’è la data

Bologna, 13 luglio 2025 – Dopo il maltempo del weekend in Emilia Romagna, che è coinciso anche con l’allerta gialla per temporali, prevista per oggi, domenica 13 luglio, l’incipit della prossima settimana è invece all’insegna di un ritorno a temperature più alte, anche se non toccheranno le punte di caldo africano che è stato registrato nelle settimane precedenti. Tuttavia il sole e il beltempo potrebbero subire, a metà settimana, un nuovo inaspettato stop con l’irrompere dell’instabilità che porterà di nuovo maltempo e temporali sulla nostra regione (oltre ovviamente a un po’ di refrigerio dalla calura estiva, perché l’aria si rinfrescherà ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il caldo, poi nuova irruzione dei temporali in Emilia Romagna: c’è la data

