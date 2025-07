Dazi Usa nel mirino 65 miliardi di export italiano I settori più esposti? Dalla farmaceutica a macchinari e bevande

Può essere solo l’ennesimo colpo di teatro di Donald Trump, una mossa “da bullo” per cercare di ottenere da Bruxelles ulteriori concessioni. Oppure il primo passo concreto verso un’ escalation tariffaria che – al netto delle reazioni dei mercati – gonfierebbe il gettito statunitense aiutando a tamponare il maxi disavanzo generato dal Big beautiful bill. In attesa di scoprirlo la minaccia di dazi generalizzati del 30% sulle importazioni dalla Ue a partire dal 1° agosto, in aggiunta a quelli su auto, acciaio e alluminio, spaventa i produttori italiani che hanno stretti legami con il mercato statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

