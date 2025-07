Superman di James Gunn è davvero così woke e politico come sostiene Dean Cain?

L'ex attore della serie TV Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman si scaglia contro il film di James Gunn (probabilmente senza averlo neanche visto). Prima che la Warner iniziasse a rilanciare l'immagine cinematografica della leggendaria icona dei fumetti creata da Jerry Siegel e Joe Shuster con Superman returns di Bryan Singer nel 2006 e Man of Steel di Zack Snyder nel 2013, un tentativo era già stato fatto sul piccolo schermo anni prima. E no, non stiamo parlando di Smallville. Fra il 1993 e il 1997, sulla scia della buona accoglienza avuta dalla serie TV di Flash con John Wesley Ship, è stato Dean Cain a vestire i panni del personaggio nella serie tv ideata da Deborah Joy LeVine Lois & Clark: The New . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman di James Gunn è davvero così woke e politico come sostiene Dean Cain?

In questa notizia si parla di: superman - james - gunn - davvero

James Gunn sul prossimo trailer di Superman: “Non avete ancora visto il trailer 1.0”. - James Gunn sul prossimo trailer di Superman: “Non avete ancora visto il trailer 1.0”. James Gunn fornisce un nuovo aggiornamento sul DC Universe, sul trailer del prossimo film di Superman e sulla sua uscita.

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - La prossima uscita di Superman di James Gunn si avvicina rapidamente e i prodotti correlati iniziano a suscitare l’interesse degli appassionati.

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn - Il panorama cinematografico dedicato all’universo di Superman si sta preparando a una nuova fase, con l’uscita del film diretto da James Gunn prevista per il 11 luglio 2025.

Il #Superman di James Gunn è davvero così fuori tono rispetto al personaggio? È una delle critiche che viene mossa al nuovo film appena uscito nelle sale, ma la storia editoriale dell'eroe DC Comics la smentisce nettamente Tutti i dettagli al primo comment Vai su Facebook

Grazie a @WarnerBrosIta per l'invito all'anteprima in lingua originale del SUPERMAN di James Gunn. Il film è davvero spassoso, e il tema centrale dell'umanità dell'alieno mi ha affascinato. Una riuscitissima rilettura comics-oriented che piacerà un sacco anch Vai su X

Superman di James Gunn è davvero così woke e politico come sostiene Dean Cain?; Superman – Tornare alle origini per illuminare il futuro | Recensione no spoiler; Superman: la vera identità della misteriosa sfera rosa di Metropolis è davvero esilarante.

James Gunn contro Zack Snyder: chi ha capito davvero Superman? - Il nuovo Superman di James Gunn è davvero più fedele ai fumetti? Si legge su msn.com

Superman di James Gunn è davvero così woke e politico come sostiene Dean Cain? - Superman di James Gunn approda nelle sale preceduto dall'ormai inevitabile sfilza di polemiche: il film viene accusato di essere "troppo woke". Lo riporta msn.com