Carlos Alcaraz 3 anni fa la pazzesca profezia su Sinner

L’ultima volta che Carlos Alcaraz aveva lasciato Wimbledon con una sconfitta sul groppone, il Regno Unito intonava ancora God Save the Queen. GiĂ , bisogna riavvolgere il nastro fino al 3 luglio 2022, quando lo spagnolo fu eliminato agli ottavi di finale. E in sala stampa, dopo il ko, parlò del suo futuro. E di Jannik Sinner. “Io e Sinner saremo rivali a lungo, penso proprio di sì. Lui, di sicuro, rimarrĂ al vertice per molti anni”. Una previsione perfetta, basti vedere come vanno le cose al giorno d'oggi. Parole che riecheggiano nel giorno della finalissima a Wimbledon proprio tra Alcaraz e Sinner, con il numero 1 al mondo per la prima volta in finale sull'erba inglese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, 3 anni fa la pazzesca profezia su Sinner

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in finale: a Wimbledon è pronto l’ennesimo epico scontro, tra i due fenomeni del tennis! Lo spagnolo, numero 2 al mondo, parte leggermente favorito: i 2 titoli consecutivi da difendere sul prato inglese e le rec Vai su Facebook

La vittoria su Ben Shelton è un toccasana per la leadership di Jannik #Sinner 400 punti oggi per il n°1 che lunedì avrà un vantaggio MINIMO di 1530 punti su Carlos Alcaraz Ad agosto non si può escludere nulla, ma si può stare un pò più tranquilli Vai su X

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis; Wimbledon, la vigilia di Sinner e Alcaraz LIVE; Io e Sinner saremo rivali a lungo: tre anni fa la profezia di Alcaraz, dopo aver perso da Jannik.

"Io e Sinner saremo rivali a lungo": tre anni fa la profezia di Alcaraz, dopo aver perso da Jannik - Ai quarti di finale di Wimbledon 2022 Jannik vinse in 4 set contro Carlos. Da gazzetta.it

