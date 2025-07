Prato | si sfila le manette e fugge dalla questura | il re della droga torna in libertà

Dopo un anno e mezzo di ricorsi e controricorsi, era arrivato da circa una settimana il via libera per il suo arresto e per la detenzione in carcere. Solo che, una volta individuato, ammanettato e portato in questura a Prato, l'uomo di 38 anni protagonista di questa storia è a quanto pare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Prato: boss cinese della droga scappa dalla Questura con le manette. E’ caccia all’uomo - Cattura da film ed evasione altrettanto romanzesca. Ma è tutto vero: arrestato e fuggito dagli uffici della Questura, nonostante fosse ammanettato, Jang Bobo, 38 anni, ritenuto dalla Procura di Prato "punto di riferimento per lo smercio della droga nella comunità cinese" L'articolo Prato: boss cinese della droga scappa dalla Questura con le manette.

Evasione da film in Questura a Prato: pregiudicato sfugge al controllo, si toglie le manette e scappa - Il giudice di Prato aveva negato il carcere ma i pm avevano fatto ricorso indicando il 38enne come “punto di riferimento per lo smercio della droga nella comunità cinese”.

Chinatown è qui: boss cinese della droga fugge in manette dalla Questura di Prato - Una cattura da film spettacolare, seguita da un’evasione non meno spettacolare e clamorosa, degna di un film con Jackie Chan o Bruce Lee.

