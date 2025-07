Abc e la mancata convocazione della commissione FdI | Polemica scomposta e infondata

Quello di Abc resta un terreno di scontro tra maggioranza e opposizione in Comune a Latina. Lo è in questa calda estate in cui è esploso lo scontro sul futuro dell’azienda e della raccolta dei rifiuti nel capoluogo. La nuova miccia l’esposto dei gruppi di opposizione alla prefetta di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it