WWE | Seth Rollins probabilmente fuori da SummerSlam

I fan sono rimasti di stucco nell’apprendere la notizia dell’infortunio avvenuto questa notte in quel di Saturday Night’s Main Event ai danni di Seth Rollins. Il visionario potrebbe infatti aver subito un duro colpo al suo maledetto ginocchio proprio a poche settimane dall’evento WWE più grande dell’estate. L’incontro di questa notte e la vittoria di LA Knight. Questa notte ad Atlanta, Georgia, Rollins è stato sconfitto da LA Knight al termine del loro incontro, ma la federazione non è riuscita a far mistero del fatto che il match si sia concluso in maniera anticipata, a causa di un atterraggio molto pericoloso del visionario, che ha subìto un duro colpo sul suo famoso ginocchio malandato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins probabilmente fuori da SummerSlam

