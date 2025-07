Scuola dei Colli sì anche all’efficientamento energetico

Tempo di lettura: 4 minuti La scuola dei Colli continua il suo ambizioso percorso di valorizzazione. Ai lavori di adeguamento sismico quasi ultimati si aggiungeranno quelli di efficientamento energetico. Il nuovo plesso Colonna non sarà solo un edificio più sicuro e bello ma anche più moderno e funzionale. È l’ultima novità fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Salvatore Cappiello. La giunta ha approvato una delibera con cui riconosce il pubblico interesse di una proposta di partenariato della società RiESCO S.p.A. Per l’efficientamento energetico si attuerà la strada del project financing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola dei Colli, sì anche all’efficientamento energetico

