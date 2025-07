Innovazione nel settore aeronautico | pubblicata la call del Premio di Laurea di SerInAr

E’ al via la settima edizione del Premio di Laurea in memoria del professor Franco Persiani,  scomparso il 30 ottobre 2015. Il premio di 3.000 euro  è promosso da Ser.In.Ar., assieme all’Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica (sez. Emilia Romagna) e al Centro Studi Franco Persiani ed è destinato a laureati in qualsiasi UniversitĂ italiana  che hanno discusso la propria tesi di laurea magistrale sul tema “Innovazione per il settore aeronautico” nel periodo dall’1 agosto 2024 alla data di scadenza del bando, fissata al 30 settembre 2025. Non saranno ammessi alla selezione elaborati giĂ presentati nelle precedenti edizioni del Premio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

