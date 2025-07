Maturità quei prof di sinistra che lodano gli studenti che non discutono l' orale

Non discutere l'orale all' esame di maturità come segno di protesta ma solo dopo avere avuto la certezza di una promozione "matematica" con il conteggio dei crediti maturati nel corso degli anni scolastici e degli scritti. È la nuova moda degli studenti maturandi, secondo i quali i docenti non devono pensare solo ai voti ma anche a creare empatia, che si lamentano del sistema dei voti e lo considerano ingiusto. Sono diventati i nuovi eroi della sinistra, che li strumentalizza e considera eroi, mentre i presidi li considerano furbetti che, semplicemente, non hanno voluto studiare ulteriormente per discutere l'orale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maturità, quei prof di sinistra che lodano gli studenti che non discutono l'orale

In questa notizia si parla di: maturità - sinistra - studenti - orale

Maturità 2025, il saggista Giulio Ferroni: “Pasolini è ormai diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica in questa poesia non ci sono. Decisamente bello”, invece, il tema sul Gattopardo - “Non è il Pier Paolo Pasolini militante e nemmeno quello che conosciuto da tutti. Si poteva trovare qualche poesia successiva agli anni Quaranta dove esce la sua specificità ma accontentiamoci”.

Maturità 2025, il saggista Giulio Ferroni: “Pasolini è diventato una figura pop per la Destra e la Sinistra ma i nodi fondamentali della sua polemica non ci sono. Decisamente bello”, invece, il tema sul Gattopardo - “Non è il Pier Paolo Pasolini militante e nemmeno quello che conosciuto da tutti. Si poteva trovare qualche poesia successiva agli anni Quaranta dove esce la sua specificità ma accontentiamoci”.

Nadir e la maturità, Valditara: «13 milioni e mille docenti per gli studenti stranieri che non conoscono l’italiano. La sinistra? Fa solo propaganda» - Nadir ha vent’anni, è arrivato nel 2020 dal Pakistan e quest’anno ha sostenuto la maturità. Non l’ha passata a causa del gap linguistico.

“È davvero questa la risposta educativa che uno Stato dovrebbe offrire a chi esprime un disagio profondo, non con rabbia o violenza, ma con una scelta pensata e simbolica?” Dopo i casi di studenti che hanno “rifiutato” l’esame orale della Maturità e le dichiar Vai su Facebook

La sinistra riparta dal rifiuto dell’orale alla maturità Vai su X

Scena muta all’orale, Valditara cambia la prova: non si prendono in giro i docenti che dedicano tempo agli studenti, io fui salvato dalla prof di matematica; Maturità, il 50% degli studenti insufficiente in Italiano e Matematica: Valditara vuole cambiare i programmi (presto le nuove indicazioni nazionali del II ciclo); Maturità, altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano.