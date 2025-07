Golf gli Amateur azzurri sono Campioni d’Europa

Gli Amateur azzurri del golf sono tornati sul tetto d’Europa dopo avr battuto in finale la Danimarca per 6,5-05. Sorrisi anche per le Girls e i Boys. Ventisei anni dopo l’ultima volta (1999, GC Monticello) gli Amateur azzurri sono tornati sul tetto d’Europa. Hanno battuto in finale la Danimarca per 6,5-05. Grande successo dell’Italia in generale con le Girls che hanno ottenuto l’argento, superate dalla Spagna, e con i Boys che si sono imposti nel torneo di Division 2 tornando in Division 1. Settimo posto per le Ladies. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it