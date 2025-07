Nkunku valutazione dimezzata | interesse Inter e non solo In Francia perplessi

In Francia parlano di Nkunku, in uscita dal Chelsea. L’attaccante esterno, se fino a qualche mese aveva una valutazione altissima, adesso le pretese dei Blues sono altamente calate. All’Inter piace ma anche ad altri club. LA SITUAZIONE – Il futuro di Nkunku è ancora tutto da decifrare. Il ragazzo del Chelsea è in uscita dai Blues, che dovranno per forza di cose vendere qualche giocatore. L’Equipe, in Francia, parla del futuro appunto dell’ex esterno d’attacco del Lipsia, ma si pone anche abbastanza perplesso. La valutazione di Nkunku è scesa di parecchio negli ultimi mesi, passando da 65 milioni di euro a circa 35. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nkunku, valutazione dimezzata: interesse Inter e non solo. In Francia perplessi

