Openda Inter l'attaccante del Lipsia nel mirino di Marotta | i tedeschi fanno muro ma non chiudono alla cessione

Openda Inter, Marotta cerca uno spiraglio per poter convincere il Lipsia a lasciar partire il proprio gioiellino: le ultime sulla trattativa. La suggestione Loïs Openda Inter potrebbe essere qualcosa di più di una semplice voce di calciomercato. Il nome dell'attaccante francese sarebbe perfetto per rinforzare il reparto offensivo in Serie A. Il centravanti belga, classe 2000, è reduce da una stagione brillante a livello personale, nonostante il rendimento altalenante del suo club, il RB Lipsia, che ha chiuso l'annata senza qualificarsi per le competizioni europee. Il talento esploso tra le fila del Vitesse e poi maturato definitivamente tra Lens e Lipsia, piace ai nerazzurri per la sua rapidità , l'abilità nell'attaccare la profondità e la capacità di incidere anche contro difese chiuse.

#Taremi in uscita, #Openda possibile colpo in entrata L'attaccante del Lipsia piace a #Chivu: giovane, duttile, bravo nei tagli e negli assist (11 nell'ultima stagione). L'Inter tratta sotto i 35M, ma prima serve piazzare Taremi (valutato 10M). Fulham interes

