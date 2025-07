Partiti i lavori per la messa in sicurezza idraulica a Fossacesia | investimento da 1,2 milioni contro il rischio idrogeologico

Sono partiti nei giorni scorsi, da Via Fonticelli, i lavori del progetto di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Fossacesia, finanziato con un investimento di 1.284.000 euro, grazie a fondi del ministero dell’Interno, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: partiti - lavori - messa - sicurezza

Mondragone, partiti i lavori per il nuovo ospedale di comunità - Tempo di lettura: 2 minuti Partiti ufficialmente stamane i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e primo soccorso a Mondragone.

Fondi, partiti i lavori all’ex mattatoio: diventerà una Stazione di Posta - Fondi, 21 aprile 2025 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione della Stazione di Posta che sorgerà a Fondi nell’area dell’ex mattatoio: un centro di prima accoglienza presso il quale verranno offerti u na serie di servizi essenziali ai bisognosi e, in generale, alle persone senza fissa dimora.

Maddaloni, partiti i lavori della casa di comunità . Santangelo (IV): “Un tassello importante” - Tempo di lettura: < 1 minuto «Sono partiti i lavori della casa di comunità a Maddaloni. La struttura di via Campolongo rappresenta un tassello importante della potenziata offerta sanitaria che stiamo costruendo per la comunità di Maddaloni.

Partiti i lavori per la messa in sicurezza idraulica a Fossacesia: investimento da 1,2 milioni contro il rischio idrogeologico https://ift.tt/42lRFce https://ift.tt/kUwxbcK Vai su X

Borgo antico di Termoli, il muro che torna alla luce: una nuova prospettiva sulla città … https://mynews.it/borgo-antico-di-termoli-il-muro-che-torna-alla-luce-una-nuova-prospettiva-sulla-citta/ Nel borgo antico partiti i lavori di messa in sicurezza di un muro di co Vai su Facebook

Partiti i lavori per la messa in sicurezza idraulica a Fossacesia: investimento da 1,2 milioni contro il rischio idrogeologico; Partiti i lavori di messa in sicurezza della discarica di Autigno; Partiti i lavori di messa in sicurezza della discarica di Autigno.

Partiti i lavori di messa in sicurezza della discarica di Autigno - Sono ufficialmente iniziati i lavori urgenti di messa in sicurezza della discarica per rifiuti solidi urbani in località Autigno, a Brindisi. Come scrive brindisisera.it

Stromboli, partiti i lavori di rimozione massi e fango e messa in sicurezza dei torrenti dopo i nubifragi dei mesi scorsi - Hanno preso il via i lavori urgenti di rimozione dell’ingente quantitativo di materiale franato sulle case che si trovano a ridosso degli alvei dei torrenti di Stromboli, gravemente compromessi dall'a ... Scrive msn.com