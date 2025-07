Mondiale per Club il Psg pare invincibile | il Chelsea di Maresca è l’ultimo ostacolo Luis Enrique | Questa è la mia idea di calcio

C’è un trono mondiale da conquistare nella finale in programma stasera allo stadio MetLife di East Rutherford, non lontano da New York: per il Psg di Luis Enrique sarebbe la prima volta in assoluto, sigillo di una stagione straordinaria, forse irripetibile, in cui i Blues parigini hanno conquistato Champions, Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa. L’ultimo ostacolo per consegnarsi alla leggenda è il Chelsea di Enzo Maresca, approdato all’atto conclusivo grazie a un ottimo stato di forma, un percorso sicuramente piĂą agevole rispetto a quello del PSG e con la spinta determinante, nella semifinale contro il Fluminense, dei gol di Joao Pedro, appena sbarcato nella banda londinese e giĂ protagonista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club, il Psg pare invincibile: il Chelsea di Maresca è l’ultimo ostacolo. Luis Enrique: “Questa è la mia idea di calcio”

In questa notizia si parla di: mondiale - chelsea - ostacolo - luis

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Comincia ad entrare nel vivo il Mondiale per Club, che dopo il termine della fase a gironi ha il quadro completo di quello che potrĂ accadere dalla fase ad eliminazione diretta in avanti.

DIRETTA Mondiale per Club, Palmeiras-Chelsea | Segui la cronaca LIVE - Dopo il primo quarto di finale, ecco la seconda gara in programma per il Mondiale per Club, ormai orfano delle italiane eliminate Il Fluminense di Renato Portaluppi, che ha eliminato l’ Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0, o l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha fatto fuori la corazzata Manchester City di Pep Guardiola, attendono la vincente del secondo quarto di finale in programma per la competizione.

Il Chelsea piomba su Maignan: i Blues trattano col Milan, vogliono il portiere al Mondiale per club - Canale aperto tra le societĂ , Maresca cerca un top nel ruolo. Anche lo United interessato: vorrebbe il francese al posto di Onana

Il PSG sogna il trono del Mondiale per Club Ma sulla strada dei parigini c'è il Bayern: potenza contro palleggio, chi passerà ? #PSG #BayernMonaco #ClubWorldCup #calcionews24 Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB: LA FINALE SARÀ PSG-CHELSEA; Mondiale per club: Chelsea-Psg, chi sarà campione del Mondo?; Luis Enrique a un passo dalla storia: il suo PSG è un capolavoro.

Chelsea-Psg: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale del Mondiale per club - La finale del Mondiale per Club, che andrà in scena alle ore 21:00 italiane al MetLife di New York, sarà visibile in diretta streaming su Dazn e in chiaro su Canale 5. Secondo tuttosport.com

Chelsea-Psg è Maresca-Enrique, sfida nel segno di Guardiola - I londinesi e i parigini sono pronti a darsi battaglia nella finale del Mondiale per club, una parti ... Da corrieredellosport.it