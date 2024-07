La squadra corse E-Team Sfida sulla monoposto alla Formula Student

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) L’E-, ladell’Università di Pisa, è composta da un gruppo di oltre centoi, divisi in vari settori tecnici e gestionali che, collaborando insieme, progettano e realizzano unaper partecipare alle competizioni dia livello nazionale e internazionale. Queste competizioni rappresentano un banco di prova reale per la macchina e un’opportunità per confrontarsi con altriprovenienti da tutto il mondo. I settori tecnici in cui è suddivisa laincludono Aereocompositi, Autotelaio, Elettronica, Driverless e Powertrain, mentre i settori gestionali comprendono Public Relations, Business Plan, Logistica e Cost Report.