Inter regina silenziosa del mercato | già al completo mentre le altre si affannano!

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildell’è praticamente passato inosservato. Ma la verità che si nasconde dietro la dirigenza nerazzurra è un’altra e la differenza con lesquadre è visibile. INOSSERVATO – Concedere dei meriti all’per molti risulta spesso complicato, anche di fronte all’evidenza. Farlo sarebbe quasi un atto di coraggio, soprattutto di fronte a qualcosa che – per assurdo – è passato inosservato. Di cosa si tratta? Delnerazzurro in questa calda estate del 2024, ovviamente. Generalmente ciò che accende i riflettori su un club nel periodo più entusiasmante dell’anno, come lo riesce ad essere quello dedicato al calcio, sono i grandi nomi accostati, le suggestioni e il colpi di teatro inaspettati. Finora niente di tutto questo ha avuto a che fare con l’, che dal primo luglio (data in cui ha avuto ufficialmente inizio la finestra estiva delle trattative) è sembrata essere quasi ignorata.