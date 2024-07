I problemi con le Ai che fanno musica e un' alternativa etica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Una persona che non ha mai sentito “Johnny B. Goode” di Chuck Berry potrebbe mai comporla per caso? E se al posto di quella persona ci fosse un modello linguistico, ovvero un’enorme scatola piena di testi e documenti di vario tipo, che vengono scansionati e analizzati da reti neurali? Sembrano domande strane, e forse lo sono, ma sono al centro di una causa che interessa due startup del settore delle intelligenze artificiali, Suno e Udio, che sono comparse online pochi mesi fa come versione audio di ChatGPT. Ascolta il podcast di Pietro Minto sullo stesso argomento In pratica, chiunque può inserirvi una descrizione dellache vuole ottenere (una canzone rock sui pinguini, ad esempio) e le AI sputano fuori nel giro di pochi secondi un brano generato – anche piuttosto credibile.