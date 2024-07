Francia in arresto l’uomo sospettato di aver ucciso una bambina di 6 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 luglio 2024)diunadi seiinè stato arrestato. Laera la figlia della sua compagna.è stato catturato in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l’If (Seine-Maritime) la notte scorsa. Si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. «I gendarmi hanno trovato e arrestato intorno alle 6 del mattino il principale», compagno della madre della, «vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l’If», ha fatto sapere. Célya, 6, «è scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l’If», una ventina di km a nord-ovest di Rouen poco prima delle 18 di venerdì, secondo il comunicato stampa delle autorità. «È probabile che sia stata rapita dal compagno della madre», un uomo di 42, continuano i gendarmi.