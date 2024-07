Evaso dal Pratello a Bologna | 17enne si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – È durata appena dieci giorni la fuga del diciassettenne tunisinodal carcere minorile del. Il giovanissimo si è presentato, accompagnato dal suo avvocato, a una stazione deidi Parma, per poi essere riportato in cella. Ma ripercorriamo i fatti. Il diciassettenne era fuggito scavalcando la recinzione del cortile e poi il muro perimetrale del penitenziario, approfittando del fatto che, in quel momento, l’area non fosse stabilmente presidiata da agenti della polizia penitenziaria. Da quel momento, aveva fatto perdere le proprie tracce. Nei giorni successivi, gli agenti lo avevano cercato in Montagnola e in piazza XX Settembre, avevano chiesto notizie ai ragazzi ospiti di comunità d’accoglienza che lo conoscevano e frequentavano, senza però riuscire a trovarlo.