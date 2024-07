COMING OUT di ISOTTA è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 13 luglio 2024) Uscito ieri 12 luglio 2024 “OUT”, brano con cuiha raggiunto le semifinali del premio Amnesty International Italia sezione Emergenti. Online anche il videoclip. “Out” diè uscito Con il brano “OUT” (Apollo Records /Ada Music Italy), in uscita in digitale a partire dal 12 luglio,raggiunge le semifinali della 27a edizione del premio Amnesty International Italia sezione Emergenti che si terranno a Rovigo, sul palco di piazza Vittorio Emanuele II. Il premio verrà assegnato alla canzone che incarnerà nel miglior modo possibile i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani. Per l’ascolto: https://ada.lnk.to/out Per guardare il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=vGBznSIVkU Commentaa proposito di “Out”, che si esibirà il 19 luglio, racconta così il nuovo brano, che sarà accompagnato dal videoclip: “OUT è un inno positivo di liberazione di noi stessi.