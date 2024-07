Buongiorno Conte pronto ad accoglierlo a Napoli | i tifosi attendono l’annuncio di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Alessandroad unirsi al. Il difensore del Torino vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. Ile Alessandrohanno deciso di unire le proprie strade. L’ormai ex difensore del Torino ha optato per il progetto azzurro, il quale è stato affidato ad Antonio. L’allenatore italiano, senza dubbio, ha svolto un ruolo importate nell’operazione. Infatti, si è parlato a lungo delle chiamate del neo tecnico per convincere il giocatore ad approdare alla Corte del Vesuvio. Adesso, però, i contatti sono terminati. Infatti, Alessandroè arrivato ieri a Roma per svolgere le visite mediche di rito. Ormai, è tuttoper l’inizio dell’avventura a. Si tratta di un investimento molto importante, visto l’accordo che l’accordo con il Torino è stato trovato sulla base di un’offerta da 35 milioni di euro più cinque di bonus.