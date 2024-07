Basilica un salasso gli interventi | Cittadini ci serve il vostro aiuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Lavori in corso all’interno delladi San Giovanni Battista a Busto Arsizio. Due mesi, luglio e agosto, di disagi per i fedeli ma necessari perché la chiesa ha bisogno di un nuovo impianto elettrico. Lavori anche alla Biblioteca Capitolare che custodisce un prezioso patrimonio culturale da proteggere con un tetto nuovo per la sede.urgenti che non potevano essere più rinviati che complessivamente richiedono un notevole impegno economico, pari a 200 mila euro. L’appello della parrocchia è rivolto ai bustocchi che in passato si sono mostrati generosi nei confronti del patrimonio artistico e religioso cittadino sostenenendo i costi dei restauri nellae nel santuario di Santa Maria. Progetti allora ancora più onerosi e portati avanti con coraggio dal prevosto monsignor Livetti.