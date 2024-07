Aggressione razzista a Pisa | un centinaio in piazza per Ibrahima Dieng

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 - Circa undi persone si sono radunate davanti alla prefettura questa mattina per esprimere solidarietà a, originario del Senegal, da oltre 20 anni in Italia, storico biciclettaio del negozio Papini sul lungarno e presidente dell’Unità migranti di, dopo l'di stampodenunciata dalo scorso martedì. "Ho ritrovato la mia, sono commosso dai messaggi di solidarietà" ha dettoai partecipanti del presidio organizzato da movimenti e associazionine. Tra i presenti, tanti membri della comunità migranti, che hanno raccontato, uno dopo l'altro, le loro testimonianze di episodi razzisti subiti in città nei mesi scorsi.Al presidio era presente anche il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni: "Non è un caso isolato - ha commentato il parlamentare -, in questo paese si moltiplicano fenomeni di razzismo, xenofobia e di aggressioni di stampo neo-fascista.