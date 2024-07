Adeguamento sismico e tetto Lavori nelle scuole di Bagnacavallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Sono numerosi i cantieridi, per opere di messa in sicurezza e miglioramentodegli edifici. Giovedì scorso è stato effettuato da parte dell’Amministrazione comunale un sopralluogo nei tre cantieri attivi presso la scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ e la primaria. Erano presenti gli assessori aipubblici Francesco Ravagli e alla Scuola Fabio Bassi e l’ingegnera Laura Cimatti dell’Ufficio tecnico del Comune. "Abbiamo constatato che attualmente tutto procede secondo i tempi previsti – commenta l’assessore Ravagli – per fare in modo che tutte le bambine e i bambini possano regolarmente rientrareloro classi per l’inizio del nuovo anno scolastico". Dei tre cantieri in essere, due sono finanziati dal Pnrr: l’della scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ per un importo di 600mila euro e la messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola primaria ‘Berti’ per un importo di 240mila euro.