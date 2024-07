Wimbledon 2024 Djokovic | Alcaraz è il più forte ventunenne della storia di questo sport

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Novakha battuto Lorenzo Musetti, conquistando il pass per la finale di, dove c'è Carlosad attenderlo. Dopo il successo, il serbo commenta: "Sono soddisfatto per la finale, ma non voglio fermarmi qui. Voglio il trofeo domenica. Se non fossi stato sicuro di arrivare in fondo non avrei giocato.è il mio sogno di bambino. Sette anni in Serbia con le bombe che mi volavano sulla testa, io sognavo di essere qui. Costruivo un trofeo dicon qualsiasi materiale che trovavo nella stanza. Ho avuto un grande sostegnomia famiglia". Poi un pensiero sul prossimo avversario: "Merita di essere il più21ennedi, vincerà tanti tornei. È un bell'esempio".