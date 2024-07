Un uomo sopra la legge | tutte le curiosità sul film con Liam Neeson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024) UnlalesulconL’attoreè oggi conosciuto in particolare per i suoi tanti thriller d’azione, dove fornisce sempre prove d’attore di grande livello. Tra i più apprezzati vi sono Non-Stop, Unknown – Senza identità, Run All Night – Una notte pervvivere e The Commuter – L’sul treno, Untranquillo e, ovviamente, la trilogia di Taken. Nonostante avesse dichiarato di voler smettere con questo genere, nel 2021 ha accettato il ruolo da protagonista in un altro avvincente thriller, ovvero Unla, diretto da Robert Lorenz, qui al suo secondodopo Di nuovo in gioco (2012). Lorenz, conosciuto prevalentemente per le sue numerose collaborazioni con Clint Eastwood, di cui ha prodotto diversida tra cui Mystic River, Million Dollar Baby e Gran Torino, si interessò alla regia di questo progetto immaginando di dargli vita secondo un’ideale eastwoodiano, considerando che la storia presenta unsolitario chiamato a compiere una missione in nome della giustizia.