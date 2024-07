Un medico in famiglia 11 una nuova stagione in vista? La risposta di Lino Banfi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Uninsi è conclusa nel 2016 dopo 10 stagioni di grande successo, mavorrebbe girare unaspeciale e ha anche fatto la sua proposta alla produttrice Verdiana Bixio, che si è detta a sua volta favorevole, ma l’ultima parola spetta alla Rai. In una recente interal Messaggero,ha detto che vorrebbe dare unaconclusiva a Unin, con quattro puntate che possano vedere riuniti tutti membri storici del cast, per un saluto definitivo al pubblico insieme a Nonno Libero. “Farei i salti di gioia se lo rifacessero. Ho proposto alla produttrice Verdiana Bixio di fare 4 puntate, per un saluto dellaMartini, con tutti i nipoti diventati grandi. Credo sarebbero felicissimi anche Giulio Scarpati e Milena Vukotic.