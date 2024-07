Testa al Sud come si recupera un ceto dirigente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un gruppo di amici cari e capaci ha lanciato una chat dal titoloal Sud intendendo che occorre radunare un po’ di teste per restituire al Mezzogiorno un pensiero proprio che non sia quello di opporsi a tutto quello che viene proposto dal Nord, autonomia differenziata compresa. Il numero iniziale degli invitati a partecipare sarà di trentaquattro perché tanto fa lanella Smorfia. Se l’avvio sarà promettente, il sito di conversazione si trasformerà in associazione. L’appuntamento per la verifica è a settembre. Il proposito è certamente condivisibile. E si sposa con la nuova effervescenza delle regioni meridionali alcune delle quali travolte da un turismo mai conosciuto prima. La qualità dei servizi resta indietro ma non c’è dubbio che il migliorare della domanda avrà affetti positivi, meglio prima che poi, anche sull’offerta.