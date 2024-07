Temptation Island le rivelazioni di Alex feriscono Vittoria | Mi sento presa in giro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)si avvicina ad una tentatrice, la reazione di. Ecco cos’è accaduto durante la terza puntata, giovedì 11 luglio Filippo Bisciglia conduce la terza puntata della nuova edizione del reality show.sembra in primis essere confuso sui sentimenti che prova per la sua fidanzatache si trova nel villaggio delle ragazze. Leggi anche –>, Tony e il messaggio per Jenny. Lei: “Fattela cadere la maschera” Ecco cosa è emerso in direttaè sempre più vicino alla single Nicole in cui confessa: “sono confuso”.dopo aver visionato alcune immagini al falò decide di prendere delle importati decisioni.rivolgendosi a Nicole rivela: “Mi stai confondendo perchè sei una persona che mi piace, in questi giorni lei non mi manca, tu hai tutte le caratteristiche che combaciano”.